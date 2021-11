Briare Centre Socio-culturel Briare Marché de Noël Centre Socio-culturel Briare Catégorie d’évènement: Briare

Marché de Noël Centre Socio-culturel, 20 novembre 2021, Briare. Marché de Noël

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Centre Socio-culturel

De nombreux artisans avec plus de 50 stands en extérieur et intérieur (décoration, gastronomie …) vous accueillent durant deux jours sur le marché de Noël organisé par la municipalité. Animations pour enfants : manège, promenade en calèche. Par ailleurs des confitures, crêpes, vin chaud et marrons seront en vente, sous chapiteau, au profit du téléthon Buvette – Restauration sur place assurée par l’Hôtel du Centre (sur réservation au 06 84 17 48 17). Accès gratuit, port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire.

Voir https://www.villedebriare.fr/

Marché de noël organisé au CSC par la municipalité de Briare. Centre Socio-culturel Square Pierre-Armand Thiébaut, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T09:00:00 2021-11-21T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu Centre Socio-culturel Adresse Square Pierre-Armand Thiébaut, Briare Ville Briare lieuville Centre Socio-culturel Briare