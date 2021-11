Lailly-en-val Centre bourg,à côté de l'église Lailly-en-Val Marché de Noël Centre bourg,à côté de l’église Lailly-en-val Catégorie d’évènement: Lailly-en-Val

La ville de Lailly en Val est heureuse de vous proposer son 8ème Marché de Noël pendant deux jours ! 30 exposants seront présent.e.s pour vous proposer diverses idées de cadeaux afin de gâter vos proches. Musiques de Noël, animations, jeux de lumière, restauration sur place possible (ou à emporter), paniers garnis à remporter ! à l’heure actuelle, le Pass sanitaire/test négatif sera demandé à l’entrée du marché de Noël. Venez nombreux et soutenez ainsi les artisans et commerçants locaux ….. ? Marché de noël en centre-bourg ! Centre bourg,à côté de l’église Lailly-en-val Lailly-en-val

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T13:30:00 2021-11-27T17:30:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T17:00:00

