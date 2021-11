Ceilhes-et-Rocozels Ceilhes-et-Rocozels Ceilhes-et-Rocozels, Hérault MARCHÉ DE NOËL CEILHES ET ROCOZELS Ceilhes-et-Rocozels Ceilhes-et-Rocozels Catégories d’évènement: Ceilhes-et-Rocozels

Ceilhes-et-Rocozels Hérault Ceilhes-et-Rocozels Marché de Noël de Ceilhes et Rocozels

Dimanche 19 décembre 2021 à partir de 8h à la salle polyvalente.

Stands divers (produits locaux, écoles, papiers cadeau…)

Lettre au Père Noël

Restauration et buvette sur place.

Les bénéfices seront destinés aux projets d’activité des écoles et du « Temps libre »

Contact : Annie Bourgesse 06 30 13 73 15

