Marché de Noël
Ceaucé, 18 décembre 2021

COC village lumière vous invite à faire d'une pierre deux coups : Non seulement le village est l'un des plus beaux illuminés mais ce jour aura lieu le marché de Noël ! Une soixantaine d'exposants vous attendent Place de l'église.

