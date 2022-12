Marché de Noël – Cave de Rousset Rousset Rousset Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Rousset

Marché de Noël – Cave de Rousset Rousset, 17 décembre 2022, Rousset. Marché de Noël – Cave de Rousset

Quartier Saint Joseph Sur le parking de la Cave coopérative Rousset Bouches-du-Rhône Sur le parking de la Cave coopérative Quartier Saint Joseph

2022-12-17 – 2022-12-17

Sur le parking de la Cave coopérative Quartier Saint Joseph

Rousset

Bouches-du-Rhône Rousset Vous pourrez ainsi finaliser vos cadeaux de Noël en achetant responsable ou tout simplement vous faire plaisir !

Restauration sur place, sucrée ou salée. Noël est arrivé à la Cave de Rousset pour vous régaler des gourmandises proposées et pour rencontrer des artisans et producteurs locaux. caveaudevente.rousset13@orange.fr +33 4 42 29 00 09 Sur le parking de la Cave coopérative Quartier Saint Joseph Rousset

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Rousset Autres Lieu Rousset Adresse Rousset Bouches-du-Rhône Sur le parking de la Cave coopérative Quartier Saint Joseph Ville Rousset lieuville Sur le parking de la Cave coopérative Quartier Saint Joseph Rousset Departement Bouches-du-Rhône

Rousset Rousset Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rousset/

Marché de Noël – Cave de Rousset Rousset 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël – Cave de Rousset Rousset Rousset 17 décembre 2022 Bouches-du-Rhône Quartier Saint Joseph Sur le parking de la Cave coopérative Rousset Bouches-du-Rhône Rousset

Rousset Bouches-du-Rhône