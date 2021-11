Castries Castries Castries, Hérault MARCHÉ DE NOËL – CASTRIES Castries Castries Catégories d’évènement: Castries

2021-12-10 – 2021-12-12

Castries Hérault La 7ème édition du Marché de Noël de Castries se déroule du 10 au 12 décembre 2021 ! ►Au programme:

La 7ème édition du Marché de Noël de Castries se déroule du 10 au 12 décembre 2021 ! ►Au programme:

Des stands de déco, artisanat et gastronomie Le tout dans le respect des règles sanitaires en vigueur

mairiedecastries@castries.fr +33 4 67 91 28 50 http://www.castries.fr/

Castries

