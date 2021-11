MARCHÉ DE NOËL Castelnau-de-Guers, 11 décembre 2021, Castelnau-de-Guers.

MARCHÉ DE NOËL Castelnau-de-Guers

2021-12-11 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-11 22:00:00 22:00:00

Castelnau-de-Guers Hérault Castelnau-de-Guers

Marché de Noël avec artisans et producteurs locaux.

A l’approche des fêtes de Noël, venez profiter de la vente de produits artisanaux et de producteurs locaux.

Des stands diversifiés vous donneront des idées originales de cadeaux à offrir à vos proches.

De plus, le marché de Castelnau de Guers vous propose la vente de boissons chaudes et de gourmandises à consommer sur place. Le tout sera animé par des musiques de Noël et dans le cadre atypique de la cour du château du seigneur de Guers.

Marché de Noël avec artisans et producteurs locaux.

A l’approche des fêtes de Noël, venez profiter de la vente de produits artisanaux et de producteurs locaux.

communication@castelnau-de-guers.com +33 4 67 98 13 61

Marché de Noël avec artisans et producteurs locaux.

A l’approche des fêtes de Noël, venez profiter de la vente de produits artisanaux et de producteurs locaux.

Des stands diversifiés vous donneront des idées originales de cadeaux à offrir à vos proches.

De plus, le marché de Castelnau de Guers vous propose la vente de boissons chaudes et de gourmandises à consommer sur place. Le tout sera animé par des musiques de Noël et dans le cadre atypique de la cour du château du seigneur de Guers.

Castelnau-de-Guers

dernière mise à jour : 2021-11-09 par