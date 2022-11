Marché de Noël Castelculier Castelculier Catégories d’évènement: Castelculier

2022-12-03 09:00:00 – 2022-12-04 18:00:00

Lot-et-Garonne Castelculier Artisanat et gastronomie, vente de sapins, vente dobjets confectionnés par les enfants…Présence du vrai Pére Noël, ateliers créatifs… Artisanat et gastronomie, vente de sapins, vente dobjets confectionnés par les enfants…Présence du vrai Pére Noël, ateliers créatifs… Association des parents d’élèves Commune de Castelculier

