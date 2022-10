Marché de Noël Cany-Barville, 27 novembre 2022, Cany-Barville.

Marché de Noël

Rue Louis Bouilhet Salle Daniel Pierre Cany-Barville Seine-Maritime Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet

2022-11-27 09:00:00 09:00:00 – 2022-11-27 17:00:00 17:00:00

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet

Cany-Barville

Seine-Maritime

Les lutins font leur marché de noël : ta mission cherche et trouve les lutins et prévois ta lettre au Père Noël…

Rdv à la salle Daniel PIERRE de 9h à 17h, pour un marché de Noël dédié aux artisans, créateurs et producteurs locaux.

Entrée : 1€

Informations et renseignements : leslutinsdepergaud76@gmail.com

Les lutins font leur marché de noël : ta mission cherche et trouve les lutins et prévois ta lettre au Père Noël…

Rdv à la salle Daniel PIERRE de 9h à 17h, pour un marché de Noël dédié aux artisans, créateurs et producteurs locaux.

Entrée :…

leslutinsdepergaud76@gmail.com

Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville

dernière mise à jour : 2022-10-13 par