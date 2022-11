Marché de Noël canin à Kolbsheim Kolbsheim Kolbsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Kolbsheim Un marché de Noël pour le moins original, dédié… à nos amis les chiens ! 1000 m2 consacrés aux articles et activités canines. De quoi faire plaisir à vos fidèles compagnons pour Noël.

Et pour que les maîtres ne soient pas en reste, bien d’autres activités sont au programme : sentier féérique en forêt, rencontre avec le Père Noël, balades à poney, ateliers créatifs pour les enfants… +33 3 88 96 00 31 Kolbsheim

