Marché de Noël Cancale

Cancale Ille-et-Vilaine Cancale Au programme du week-end : Samedi :

16h : Animation musicale avec Francesco Alessandrini

18h30 : Arrivée du Père Noël (descente de l’église) Dimanche :

14h : Groupe Terre et Mer

15h30 : Ciné-Goûter film « Tous en Scène 2 » (informations à venir quant aux conditions d’accès)

16h : Concert Muzikat

18h30 : Feu d’artifice devant la mairie

Tout au long du week-end : stands de Noël, promenades en calèche, ferme, restauration. Les samedi et dimanche : 3 auto-entrepreneuses de la région malouine s’associent pour proposer une animation avec vente de gâteaux et photos des enfants dans un décor féerique de Noël. A la galerie des Arts Chez les commerces adhérents à l’association « Ô Cœur de Cancale » Tombola avec 3 gros lots à gagner :

– Un séjour à Disneyland Paris d’une valeur de 1 000 €

– Une trottinette électrique d’une valeur de 550 €

– Un séjour au Domaine des Ormes d’une valeur de 300 € Concours de la plus belle déco/fenêtre/jardin/porte de Noël avec, pour les 3 gagnants, des paniers composés de produits et bons cadeaux.

Jeu de piste dans les vitrines des commerçants durant le week-end du marché de Noël.

Borne à selfie sur le marché de Noël. Tout au long du mois de décembre :

