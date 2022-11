Marché de Noël Cancale Cancale Catégories d’évènement: Cancale

Ille-et-Vilaine

Marché de Noël Cancale, 17 décembre 2022, Cancale. Marché de Noël

Place de l’Eglise Cancale Ille-et-Vilaine

2022-12-17 15:00:00 – 2022-12-18 18:30:00 Cancale

Ille-et-Vilaine Cancale Au programme du week-end : Samedi:

15h : Ciné-Goûter film « Le Royaume des étoiles »

18h30 : Feu d’artifice devant la mairie Dimanche :

18h : Arrivée du Père Noël (descente de l’église) Tout au long du week-end : stands de Noël, animations diverses, restauration. Tout au long du mois de décembre :

Opération les Lumignons de Cancale : la commune a fait l’acquisition de petits lumignons/bougies « Noël Cancale 2021 », en signe de solidarité, pour éclairer les fenêtres de Cancale le soir. Ils seront en vente au prix de 2 euros en mairie tout le long du mois de décembre ainsi que dans les commerces. Tous les bénéfices seront reversés pour embellir le Noël des enfants. +33 2 99 89 60 15 http://www.ville-cancale.fr/ Cancale

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cancale, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Cancale Adresse Place de l'Eglise Cancale Ille-et-Vilaine Ville Cancale lieuville Cancale Departement Ille-et-Vilaine

Cancale Cancale Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cancale/

Marché de Noël Cancale 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël Cancale Cancale 17 décembre 2022 cancale ille-et-vilaine Place de l'Eglise Cancale Ille-et-Vilaine

Cancale Ille-et-Vilaine