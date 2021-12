Marché de Noël campagnard Obersteinbach, 19 décembre 2021, Obersteinbach.

Marché de Noël campagnard Obersteinbach

2021-12-19 10:00:00 – 2021-12-19 18:00:00

Obersteinbach Bas-Rhin Obersteinbach

Producteurs et artisans proposeront fromages de chèvre, volailles, foie gras, charcuterie, salaisons, escargots, pain paysan, gâteaux et bûches de Noël, miel, confitures, eau de vie et liqueurs, vins et crémant, gui, arrangements et sapins de Noël, crèches, céramiques, bougies, jeux en bois… Petite restauration sur place.

Quelques jours avant Noël, faites le plein de produits du terroir et de fabrication artisanale ! Animation musicale par Aline Spach et petite restauration.

+33 3 88 09 55 31

Producteurs et artisans proposeront fromages de chèvre, volailles, foie gras, charcuterie, salaisons, escargots, pain paysan, gâteaux et bûches de Noël, miel, confitures, eau de vie et liqueurs, vins et crémant, gui, arrangements et sapins de Noël, crèches, céramiques, bougies, jeux en bois… Petite restauration sur place.

Obersteinbach

dernière mise à jour : 2021-12-14 par