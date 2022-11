MARCHE DE NOEL Campagnan, 18 décembre 2022, Campagnan.

MARCHE DE NOEL

Campagnan Hérault

2022-12-18 09:30:00 09:30:00 – 2022-12-18 17:30:00 17:30:00

Campagnan

Hérault

Campagnan

2ème édition du marché de Noël organisé par l’ASPECA (association des parents d’élèves de Campagnan).

Présence d’artisans et de producteurs locaux : huile d’olive, miel, chèvre, brasseur, boulanger pâtissier, confitures, peinture sur galets, couture, bougies, peinture, créations nature, mobiles, fil de fer, etc.

Buvette et restauration variées sur place : food truck, traiteur Antillais, traiteur de la mer (moules farcies, seiche à la rouille, brasucade de moules), crêpes, barbe à papa, marrons chauds… tables et chaises à disposition des visiteurs.

Animations diverses tout au long de la journée : atelier créatif et atelier pâtisserie enfants en intérieur le matin, visite du Père Noël le matin et l’après midi, mini ferme et structure gonflable.

Ambiance chaleureuse et conviviale garanties !

Pour information, nous avons encore des places disponibles pour les exposants. Les professionnels intéressés peuvent nous contacter.

ssociation.aspeca@gmail.com +33 7 86 22 66 78

Campagnan

