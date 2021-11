Marché de Noël Burnhaupt-le-Haut, 5 décembre 2021, Burnhaupt-le-Haut.

Marché de Noël Burnhaupt-le-Haut

2021-12-05 10:30:00 – 2021-12-05 18:00:00

Burnhaupt-le-Haut Haut-Rhin

Le point de rencontre des artistes et artisans de la vallée

Profitez d’une ambiance musicale avec Musique DOLL’AIR et d’un petit encas accompagné d’une boisson chaude pour découvrir nos artistes et artisans amateurs et professionnels.

De nombreuses animations auront lieu comme un atelier maquillage pour les enfants de 15h à 17h ou encore le tirage au sort de la loterie à 17h30.

Si vous souhaitez exposer en tant qu’artiste ou artisan amateur, n’hésitez pas à renvoyer le coupon disponible ci-joint.

+33 6 75 65 75 87

Burnhaupt-le-Haut

dernière mise à jour : 2021-11-15 par