Marché de Noël Buchy, 27 novembre 2021

2021-11-27 09:30:00 09:30:00 – 2021-11-27 18:00:00 18:00:00

Buchy Seine-Maritime Buchy h l’association Récré Actions de préaux organise un marché de Noël :

– Sur réservation : atelier poterie, fabrication de suspension de Noël, boule à neige, escape-game.

Mais aussi : tombola, buvette, vente d’objets de Noël… De 15h30 à 16h30 : venue du Père Noël

