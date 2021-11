Bruyères Bruyères Bruyères, Vosges MARCHÉ DE NOEL Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

MARCHÉ DE NOEL Salle des fêtes Place Jean Jaurès Bruyères

2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-12 17:00:00

Bruyères Vosges Bruyères Marché de noël traditionnel au sein de la salle des fêtes de Bruyères.

Produits du terroir (escargots, miel, gâteaux de noël, chocolats, confitures…) et artisanat fait main (couture, vitraux, bijoux, livres, crèches) vous permettront de garnir votre table de fêtes et trouver des idées cadeaux. +33 3 29 50 20 44 ATA

