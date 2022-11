MARCHÉ DE NOËL Bruyères Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

Vosges Bruyères La direction, les résidents, les membres de l’association « Pour une retraite ensoleillée » sont heureux de vous informer de la tenue des « Marchés de Noël » de l’EHPAD « Les Jardins Fleuris » de l’Hôpital de l’Avison, de la Maison de Retraite Intercommunale et de l’EHPAD « le Forfelet » de Corcieux. Différents stands seront là pour vous accueillir : • Des objets de Noël (cartes, décorations …) confectionnés par les résidents en animation pendant les ateliers « bricolage ».

• Des stands gourmands : vente de gâteaux, vin chaud, chocolat chaud,

L’ensemble des profits sera reversé à l’association « Pour une retraite ensoleillée » qui œuvre pour le bien-être des résidents en proposant notamment des sorties, des activités diverses, … Nous vous donnons rendez-vous les :

• Vendredi 25 novembre de 13h00 à 18h00 et samedi 26 novembre de 10h00 à 18h00, à la Maison de Retraite Intercommunale (MRI), en salle Roger Merlin au rez-de-chaussée.

« Venez-vous faire photographier avec le Père Noel de 13h00 à 17h30 »

• Vendredi 2 décembre de 10h00 à 18h00, à l’EHPAD « les Jardins Fleuris » de l’hôpital de l’Avison, en salle d’animation.

• Vendredi 9 décembre de 10h00 à 18h00, à l’EHPAD « Le Forfelet » à Corcieux. Nouveauté 2022 : un panier garni est à gagner à chaque marché de Noel +33 3 29 52 70 00 EHPAD CH de l’Avison

