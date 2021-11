MARCHE DE NOEL Brissac, 27 novembre 2021, Brissac.

MARCHE DE NOEL Brissac

2021-11-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-27 20:00:00 20:00:00

Brissac Hérault Brissac

Brissac vous invite à son marché de noël !

Après cette longue période sans animation, rendez-vous le samedi 27 novembre de 10 h à 20h pour le 6ème marché de Noël, venez découvrir les nouveautés !

Au programme :

Tout au long de la journée, vous découvrirez en vous baladant dans le Parc et dans la Salle des Rencontres l’artisanat local ainsi que les stands de restauration (haïtiens, veggie,..)

Vous pourrez déguster le traditionnel vin chaud, des crêpes, barbe à papa etc.

Animation musicale avec le groupe Le Voisins, M Richard Bruère Dawson.

Pour les plus jeunes : manèges, château gonflable, pêche aux canards, barbe à papa…

Et bien sûr, le père noël t’attendra à la Salle des Rencontres pour prendre une photo et tu pourras en profiter pour lui poser pleins de questions (de 10h-12h et de 14h à 17h)

Venez nombreux, venez découvrir le marché de Noël à Brissac !!

Manifestation maintenue en cas de pluie (barnums et Salle des Rencontres)

Les gestes barrières seront de rigueur ainsi que le port du masque.

+33 4 67 73 71 56

Brissac

dernière mise à jour : 2021-11-19 par OT CEVENNES MEDITERRANEE