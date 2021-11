Marché de Noël Bretoncelles, 18 décembre 2021, Bretoncelles.

Marché de Noël Bretoncelles

2021-12-18 10:00:00 – 2021-12-18

Bretoncelles Orne

Marché de Noël (exposants dans la salle des fêtes et sous la halle) et nombreuses animations : structure gonflable, mascotte, concours, la venue du Père Noël et les photos.

mairiebretoncelles@orange.fr +33 2 37 37 23 27 https://www.facebook.com/bretoncelles/

Bretoncelles

