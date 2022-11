Marché de Noël Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Marché de Noël Brest, 26 novembre 2022, Brest. Marché de Noël

Place de la Liberté Brest Finistère

2022-11-26 10:00:00 – 2022-12-24 20:00:00 Brest

Finistère Sous le ciel étoilé, venez découvrir les incontournables nougats, vin chaud à la cannelle, mais aussi les nouveautés,

produits gastronomiques du Canada, les photos de votre village et les petits présents de tout ordre. Les manèges anciens

sont également de la fête car il n’y a pas de Noël sans tour de grande roue ! Infos pratiques – Place de la Liberté

38 exposants / Accessible PMR (sauf manèges anciens) / Accueil en LSF les week-ends / Manèges anciens 3€/tour Horaires d’ouverture:

du lundi au vendredi de 11h à 20h / les samedis, dimanches et jours de vacances scolaires de 10h à 20h Prolongation de la fête foraine place de la Liberté jusqu’au 1/01 +33 2 98 00 80 80 http://brest.fr/ Brest

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Place de la Liberté Brest Finistère Ville Brest lieuville Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Marché de Noël Brest 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noël Brest Brest 26 novembre 2022 Brest finistère Place de la Liberté Brest Finistère

Brest Finistère