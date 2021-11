Lormont Brassens Camus Gironde, Lormont Marché de Noël Brassens Camus Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Nombreux stands artisanaux pour des idées cadeau originales pour les Fêtes. Une partie des recettes sera reversée au Téléthon. L’occasion de trouver des idées originales pour les Fêtes. * Des animations danse par MCU à 14h, 15h et 16h. * Tirages tombola à 12h, 14h15 et 16h15. * Présence du Père Noël de 10h à 17h.

Entrée libre

Animation organisée en partenariat avec le Club des entreprises de Lormont. Brassens Camus Rue Henri Dunant 33310 Lormont Lormont Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T19:00:00

