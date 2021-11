Boynes Boynes Boynes Marché de Noël Boynes Boynes Catégorie d’évènement: Boynes

Marché de Noël Boynes, 27 novembre 2021, Boynes. Marché de Noël

du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre à Boynes

Le comité des fêtes de Boynes organise son traditionnel marché de Noël au gymnase Henry Faye, qui réunira une quarantaine d’exposants. Le Père Noël sera présent le dimanche 28, de 11h à 12h et de 15h à 17h. Marché de Noël Boynes Boynes Boynes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T13:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Boynes Autres Lieu Boynes Adresse Boynes Ville Boynes lieuville Boynes Boynes