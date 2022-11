Marché de Noël Bouzais Bouzais Catégories d’évènement: Bouzais

Cher

Marché de Noël Bouzais, 9 décembre 2022, Bouzais. Marché de Noël

D951 Bouzais Cher

2022-12-09 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-09 21:00:00 21:00:00 Bouzais

Cher Bouzais Cher Centre-Val de Loire EUR Exposants gastronomie, vins, déco, bijoux. Restauration sur place. Visite du père Noël. +33 7 71 14 89 08 ©PIXABAY

Bouzais

dernière mise à jour : 2022-11-22 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE SIT Centre-Val de Loire

Détails Catégories d’évènement: Bouzais, Cher Autres Lieu Bouzais Adresse D951 Bouzais Cher OT TOURISME-COEUR DE FRANCE SIT Centre-Val de LoireSIT Centre-Val de Loire Ville Bouzais lieuville Bouzais Departement Cher

Bouzais Bouzais Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouzais/

Marché de Noël Bouzais 2022-12-09 was last modified: by Marché de Noël Bouzais Bouzais 9 décembre 2022 Bouzais cher D951 Bouzais Cher OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

Bouzais Cher