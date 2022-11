Marché de Noël – Boursonne Boursonne Boursonne Catégories d’évènement: Boursonne

Samedi 11 décembre, de 14h à 19h, le comité des fêtes de Boursonne organise un marché de Noël, sur la place de l'église. Des producteurs locaux et des exposants vous proposeront un large choix de cadeaux à glisser sous le sapin. Vous pourrez également trouver des gourmandises et une buvette sucrée. Une tombola sera également organisée. Informations au 03 44 94 10 30

