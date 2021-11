Bourges Bourges Bourges, Cher Marché de Noël Bourges Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Marché de Noël Bourges, 4 décembre 2021, Bourges. Marché de Noël Bourges

2021-12-04 – 2021-12-04

Bourges Cher Bourges Dans les locaux de la MJC d’Asnieres, nombreuses animations et exposants mjc.asnieres@outlook.fr +33 2 48 70 06 98 MJC Asnieres

