Marché de Noël Bourdettes, 4 décembre 2021, Bourdettes.

Marché de Noël Route de Pau Place de la mairie Bourdettes

2021-12-04 09:00:00 – 2021-12-04 18:00:00 Route de Pau Place de la mairie

Bourdettes Pyrénées-Atlantiques Bourdettes

EUR 0 0 Le comité des fêtes de Bourdettes organise un marché de Noël. Sur place, une quinzaine d’artisans, producteurs et commerçants vous proposeront des produits gourmands comme le miel et les chocolats mais vous pourrez admirer également des accessoires, des décorations et des produits de beauté. Pour débuter les festivités, le marché de Noël sera animé par la banda Los Compañeros de 10h à 13h. Des animations sont prévues pour les enfants durant l’après midi (ateliers créations, coloriages…). Une buvette et de la restauration seront là pour remplir vos estomacs.

+33 6 84 48 19 96

©Comitédesfêtesdebourdettes

Route de Pau Place de la mairie Bourdettes

