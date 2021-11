Bonzée Bonzée Bonzée, Meuse MARCHÉ DE NOËL Bonzée Bonzée Catégories d’évènement: Bonzée

MARCHÉ DE NOËL Bonzée, 15 décembre 2021

2021-12-15 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-15 20:00:00 20:00:00

Bonzée Meuse Le CPIE organise en décembre un marché de noël pour découvrir des artisans et producteurs locaux. sorties@cpie-meuse.fr +33 3 29 87 36 65 http://cpie-meuse.fr/ CPIE MEUSE

