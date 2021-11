Bolbec Bolbec Bolbec, Seine-Maritime Marché de Noël Bolbec Bolbec Catégories d’évènement: Bolbec

Seine-Maritime

Marché de Noël Bolbec, 17 décembre 2021, Bolbec. Marché de Noël Bolbec

2021-12-17 – 2021-12-19

Bolbec Seine-Maritime Bolbec L’association des commerçants vous invite au marché de Noël de la ville. Durant trois jours profitez de l’ambiance de fête et des animations proposées ( descente des lampions, mini ferme, spectacle lumineux…) L’association des commerçants vous invite au marché de Noël de la ville. Durant trois jours profitez de l’ambiance de fête et des animations proposées ( descente des lampions, mini ferme, spectacle lumineux…) https://www.facebook.com/Association-Bolb%C3%A9caise-des-Commer%C3%A7ants-594563764036549/ L’association des commerçants vous invite au marché de Noël de la ville. Durant trois jours profitez de l’ambiance de fête et des animations proposées ( descente des lampions, mini ferme, spectacle lumineux…) Bolbec

dernière mise à jour : 2021-11-10 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine

Détails Catégories d’évènement: Bolbec, Seine-Maritime Autres Lieu Bolbec Adresse Ville Bolbec lieuville Bolbec