Marché de Noël – Boissy-Fresnoy Boissy-Fresnoy, 26 novembre 2022, Boissy-Fresnoy.

Marché de Noël – Boissy-Fresnoy

Boissy-Fresnoy Oise

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-26 18:00:00

Boissy-Fresnoy

Oise

Boissy-Fresnoy

Le marché de Noël de Boissy-Fresnoy 2022 aura lieu cette année le samedi 26 novembre. Une belle occasion d’anticiper nos amplettes.

Vous y découvrirez de belles choses et de bons produits à déguster ou à offrir mais aussi LA pièce unique et originale « fait main », choisie pour la personne d’exception.

Venez nombreux profiter de cette belle journée magique, en famille, en amoureux ou avec vos proches, à la rencontre d’artisans dévoilant leur savoir-faire. La gourmandise est évidemment au programme avec très certainement, vin & chocolat chaud, pain d’épices, biscuits et chocolat, la base !

Les plus petits pourront profiter des « rennes » pour une petite balade et savourer comme de coutume, le bon goûter offert par la municipalité en attendant la visite tant attendue de notre cher Père Noël à tous.

Un stand photos sera aussi à votre disposition afin d’immortaliser cet instant magique avec vos enfants.

Les plus grands pourront tenter leur chance à la tombola et remporter le panier gourmand 2022.

Une pause musicale sur un air de gospel résonnera à l’unisson pour l’occasion avec Lb Gospel et leurs chants de Noël.

06 69 11 32 77

Le marché de Noël de Boissy-Fresnoy 2022 aura lieu cette année le samedi 26 novembre. Une belle occasion d’anticiper nos amplettes.

Vous y découvrirez de belles choses et de bons produits à déguster ou à offrir mais aussi LA pièce unique et originale « fait main », choisie pour la personne d’exception.

Venez nombreux profiter de cette belle journée magique, en famille, en amoureux ou avec vos proches, à la rencontre d’artisans dévoilant leur savoir-faire. La gourmandise est évidemment au programme avec très certainement, vin & chocolat chaud, pain d’épices, biscuits et chocolat, la base !

Les plus petits pourront profiter des « rennes » pour une petite balade et savourer comme de coutume, le bon goûter offert par la municipalité en attendant la visite tant attendue de notre cher Père Noël à tous.

Un stand photos sera aussi à votre disposition afin d’immortaliser cet instant magique avec vos enfants.

Les plus grands pourront tenter leur chance à la tombola et remporter le panier gourmand 2022.

Une pause musicale sur un air de gospel résonnera à l’unisson pour l’occasion avec Lb Gospel et leurs chants de Noël.

06 69 11 32 77

+33 6 69 11 32 77

Boissy-Fresnoy

dernière mise à jour : 2022-11-17 par