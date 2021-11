Marché de Noël Bois-d’Ennebourg, 3 décembre 2021, Bois-d'Ennebourg.

Marché de Noël Bois-d’Ennebourg

2021-12-03 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-03 20:00:00 20:00:00

Bois-d’Ennebourg 76160 Bois-d’Ennebourg

Baladez-vous et dégustez des produits locaux dans une ambiance chaleureuse et féérique lors du marché de Noël de Bois-d’Ennebourg.

Admirez le spectacle de Noël librement et gratuitement.

Pass sanitaire obligatoire.

Baladez-vous et dégustez des produits locaux dans une ambiance chaleureuse et féérique lors du marché de Noël de Bois-d’Ennebourg.

Admirez le spectacle de Noël librement et gratuitement.

Pass sanitaire obligatoire.

lassodesvillages@gmail.com

Baladez-vous et dégustez des produits locaux dans une ambiance chaleureuse et féérique lors du marché de Noël de Bois-d’Ennebourg.

Admirez le spectacle de Noël librement et gratuitement.

Pass sanitaire obligatoire.

Bois-d’Ennebourg

dernière mise à jour : 2021-10-29 par