Bliesbruck Bliesbruck 57200, Bliesbruck MARCHÉ DE NOËL Bliesbruck Bliesbruck Catégories d’évènement: 57200

Bliesbruck

MARCHÉ DE NOËL Bliesbruck, 12 décembre 2021, Bliesbruck. MARCHÉ DE NOËL rue Principale Salle Socio-Culturelle Bliesbruck

2021-12-12 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-12 17:00:00 17:00:00 rue Principale Salle Socio-Culturelle

Bliesbruck 57200 Bliesbruck Organisé par l’Association des Arboriculteurs.

De nombreuses décorations de Noël comme des couronnes, des bougies, des figurines et boules de Noël …

Passage du Père Noël dans le courant de la journée.

Buvette et petite restauration. Inscription auprès d’Olivier Freyermuth : 06 35 78 69 50 +33 6 35 78 69 50 rue Principale Salle Socio-Culturelle Bliesbruck

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 57200, Bliesbruck Autres Lieu Bliesbruck Adresse rue Principale Salle Socio-Culturelle Ville Bliesbruck lieuville rue Principale Salle Socio-Culturelle Bliesbruck