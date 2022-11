Marché de Noël Blangy-sur-Bresle, 2 décembre 2022, Blangy-sur-Bresle.

Marché de Noël

Place Georges Durand Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

2022-12-02 18:00:00 – 2022-12-02 21:00:00

Blangy-sur-Bresle

Seine-Maritime

Nombreuses animations et dégustations avec la présence de 16 chalets en bois, un ciel étoilé digne d’un Noël féerique, une patinoire synthétique pouvant accueillir jusqu’à quarante personnes en même temps et une piste de luge gonflable. Accès libre ouvert à tous !

Inauguration du marché : Vendredi 2 Décembre à 19h – Place de la Mairie – Concert des jeunes de l’espace musical et autour du char réalisé à Blangy par des bénévoles dans le cadre du GLAASSSSSS : une libellule illuminée.

Au programme :

VENDREDI 2 :

– 19h00 : Inauguration

– 21h00 – Concert de Cuivre sous la direction de Sébastien BOULY en l’église de Blangy

SAMEDI 3 : Louis TAVERNIER donnera un spectacle musical de 14h00 à 15h00 avec ses élèves de l’espace musical.

SAMEDI 3 :

– 14h à 15h : LOUIS et ses élèves

– 20h30 : Concert de Noël du BRAZZ BAND à l’église.

ANIMATIONS DU WEEKEND – SAMEDI AU DIMANCHE :

– Initiez-vous au patin-à-glace grâce à la patinoire entièrement recréée en centre-bourg tout au long du weekend jusqu’au dimanche (gants obligatoire)

– Piste de luge – Gratuits

– Venez en famille et invitez vos enfants à dévaler la piste de luge installé pour l’occasion

– Dégustez vin chaud, chocolat et café tout au long du weekend

– Maquillage pour les enfants le samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 18h00.

– Venez à la maison du Père Noël le samedi de 16h00 à 18h00 et le dimanche de 15h00 à 17h00.

Marché ouvert aux horaires suivants :

– Vendredi de 18h00 à 21h00

– Samedi de 10h00 à 19h00

– Dimanche de 9h00 à 19h00

Infos : 02 35 93 50 05

