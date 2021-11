Blangy-le-Château Blangy-le-Château Blangy-le-Château, Calvados Marché de Noël Blangy-le-Château Blangy-le-Château Catégories d’évènement: Blangy-le-Château

Calvados

Marché de Noël Blangy-le-Château, 4 décembre 2021, Blangy-le-Château. Marché de Noël Salle des fêtes Route de Norolles Blangy-le-Château

2021-12-04 – 2021-12-04 Salle des fêtes Route de Norolles

Blangy-le-Château Calvados Blangy-le-Château A la veille des fêtes de fin d’année, des exposants de tous horizons pourront vous conseiller et vous inspirer pour gâter vos proches.

Tous types de produits vous seront présentés. +33 6 68 20 62 27 Salle des fêtes Route de Norolles Blangy-le-Château

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Blangy-le-Château, Calvados Autres Lieu Blangy-le-Château Adresse Salle des fêtes Route de Norolles Ville Blangy-le-Château lieuville Salle des fêtes Route de Norolles Blangy-le-Château