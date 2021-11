Sauternes Sauternes Gironde, Sauternes Marché de Noël bio et équitable au Château Guiraud Sauternes Sauternes Catégories d’évènement: Gironde

Sauternes

Marché de Noël bio et équitable au Château Guiraud Sauternes, 18 décembre 2021, Sauternes. Marché de Noël bio et équitable au Château Guiraud Sauternes

2021-12-18 – 2021-12-19

Sauternes Gironde Sauternes EUR Au cœur des paysages vallonnés du sauternais, le Château Guiraud, 1er Grand Cru Classé de Sauternes en 1855, prône une philosophie autour du bio et s’associe, depuis plus de 35 ans, aux acteurs locaux de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Une démarche que le Château a souhaité donner également à ses nouvelles festivités de Noël. Le Marché de Noël de Château Guiraud déploie un programme de manifestations riches : rencontre avec le Père Noël (samedi), promenade en poneys, concert de Gospel (dimanche), stands de producteurs et d’artisans, visites et dégustations de vins, mais aussi des tables rondes qui traiteront des sujets chers à la propriété : l’engagement social, l’éducation, l’écologie, l’économie locale, la biodiversité locale, etc… Au cœur des paysages vallonnés du sauternais, le Château Guiraud, 1er Grand Cru Classé de Sauternes en 1855, prône une philosophie autour du bio et s’associe, depuis plus de 35 ans, aux acteurs locaux de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Une démarche que le Château a souhaité donner également à ses nouvelles festivités de Noël. Le Marché de Noël de Château Guiraud déploie un programme de manifestations riches : rencontre avec le Père Noël (samedi), promenade en poneys, concert de Gospel (dimanche), stands de producteurs et d’artisans, visites et dégustations de vins, mais aussi des tables rondes qui traiteront des sujets chers à la propriété : l’engagement social, l’éducation, l’écologie, l’économie locale, la biodiversité locale, etc… +33 5 56 76 61 01 Au cœur des paysages vallonnés du sauternais, le Château Guiraud, 1er Grand Cru Classé de Sauternes en 1855, prône une philosophie autour du bio et s’associe, depuis plus de 35 ans, aux acteurs locaux de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Une démarche que le Château a souhaité donner également à ses nouvelles festivités de Noël. Le Marché de Noël de Château Guiraud déploie un programme de manifestations riches : rencontre avec le Père Noël (samedi), promenade en poneys, concert de Gospel (dimanche), stands de producteurs et d’artisans, visites et dégustations de vins, mais aussi des tables rondes qui traiteront des sujets chers à la propriété : l’engagement social, l’éducation, l’écologie, l’économie locale, la biodiversité locale, etc… Château Guiraud

Sauternes

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sauternes Autres Lieu Sauternes Adresse Ville Sauternes lieuville Sauternes