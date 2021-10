Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Marché de Noël Binic-Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Marché de Noël Binic-Étables-sur-Mer, 21 novembre 2021, Binic-Étables-sur-Mer. Marché de Noël 2021-11-21 10:00:00 – 2021-11-21 18:00:00 Salle de l’Estran Avenue du Général de Gaulle

Binic-Étables-sur-Mer Côtes d’Armor L’association Cap découverte organise la 16ème édition de son marché de Noël avec une trentaine d’exposants d’artisanat et de produits du terroir.

Ce marché permet de financer une partie du séjour ski des ados à Comboux en février. Les jeunes, les parents et nos bénévoles vous accueilleront tout le week-end sur les divers stands : crêpes, gâteaux fait maison, pêche à la ligne au pied du sapin noël, restauration, tombola, vin chaud.

L’arrivée du Père Noël est prévue le dimanche vers 15h. Entrée gratuite – Pass sanitaire obligatoire. +33 2 96 69 28 48 L’association Cap découverte organise la 16ème édition de son marché de Noël avec une trentaine d’exposants d’artisanat et de produits du terroir.

Ce marché permet de financer une partie du séjour ski des ados à Comboux en février. Les jeunes, les parents et nos bénévoles vous accueilleront tout le week-end sur les divers stands : crêpes, gâteaux fait maison, pêche à la ligne au pied du sapin noël, restauration, tombola, vin chaud.

L’arrivée du Père Noël est prévue le dimanche vers 15h. Entrée gratuite – Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Binic-Étables-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Binic-Étables-sur-Mer Adresse Salle de l'Estran Avenue du Général de Gaulle Ville Binic-Étables-sur-Mer lieuville 48.6012#-2.82925