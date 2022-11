Marché de Noël Bindernheim Bindernheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Bindernheim N’oubliez pas notre marché de Noël à salle polyvalente le vendredi 2 décembre dès 18h.

Proposez par le FC Bindernheim. Venez, découvrir les 13 stands ou vous pourrez dégusté du vin chaud, de la bière de noël, des tartines au lard, des tartines à la raclette ( painclette) et nos délicieuses crêpes .

Venez nombreux soutenir les artisans et le FC Bindernheim . Découvrez le marché de noël où vous pourrez déguster des produits locaux et artisanaux. +33 6 41 60 25 09 Bindernheim

