Bilwisheim

Marché de Noël Bilwisheim, 4 décembre 2021, Bilwisheim. Marché de Noël 2021-12-04 – 2021-12-04

Bilwisheim Bas-Rhin Bilwisheim Un petit marché de Noël de village, plein de charmes et uniquement des petits artisans. Pupilles et papilles seront ravies, les enfants seront gâtés par le Saint Nicolas ! +33 6 62 32 34 47 dernière mise à jour : 2021-10-16 par Ville de Brumath

Lieu Bilwisheim Adresse Ville Bilwisheim lieuville 48.7088#7.65826