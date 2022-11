Marché de Noël Bien-être et création Angliers, 11 décembre 2022, Angliers.

Marché de Noël Bien-être et création

Miel et créations autour de la ruche – création de bijoux avec des pierres semi-précieuses – litho-thérapie – tableaux aquarelle et acrylique – produits de soins – herbes médicinales…

Dégustation de produits originaux, gaufres, gâteaux, fromages, pains…

Présentations de créations artisanales diverses sur place.

Informations et adresses sur différentes thérapies : massages magnétiques – énergétiques – réflexologie plantaire et crânienne – Reiky – magnétisme sur humain et animal – gemmothérapie

Entrée libre

Crêpes, gaufres, boissons chaudes et froides…

Inscription obligatoire pour les exposants : 06 11 99 40 97

+33 6 11 99 40 97

Association Pattes de Loup

Pavillon du Québec Avenue du Prince de La Tour d’Auvergne Angliers

