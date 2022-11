Marché de noel Bidache Bidache Catégories d’évènement: Bidache

Pyrnes-Atlantiques

Marché de noel Bidache, 18 décembre 2022, Bidache. Marché de noel

Place du Fronton Salle des fêtes Bidache Pyrnes-Atlantiques Salle des fêtes Place du Fronton

2022-12-18 – 2022-12-18

Salle des fêtes Place du Fronton

Bidache

Pyrnes-Atlantiques Bidache Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 Moriarti Vinilo, clown, accordéoniste, balade à poneys, lecture de contes, danse orientale, concours de dessin… Repas de noël avec la Brasserie Xarnegu.

Toute la journée, manèges, démonstration de moto, buvette, jeux, ateliers décoration-maquillage. Moriarti Vinilo, clown, accordéoniste, balade à poneys, lecture de contes, danse orientale, concours de dessin… Repas de noël avec la Brasserie Xarnegu.

Toute la journée, manèges, démonstration de moto, buvette, jeux, ateliers décoration-maquillage. Le village s’anime Pixabay

Salle des fêtes Place du Fronton Bidache

dernière mise à jour : 2022-11-22 par Office de Tourisme Pays Basque

Détails Catégories d’évènement: Bidache, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Bidache Adresse Bidache Pyrnes-Atlantiques Office de Tourisme Pays Basque Salle des fêtes Place du Fronton Ville Bidache lieuville Salle des fêtes Place du Fronton Bidache Departement Pyrnes-Atlantiques

Bidache Bidache Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bidache/

Marché de noel Bidache 2022-12-18 was last modified: by Marché de noel Bidache Bidache 18 décembre 2022 Bidache Place du Fronton Salle des fêtes Bidache Pyrnes-Atlantiques Office de Tourisme Pays Basque Pyrnes-Atlantiques

Bidache Pyrnes-Atlantiques