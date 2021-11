Marché de noel Bidache, 18 décembre 2021, Bidache.

Marché de noel Bidache

2021-12-18 – 2021-12-18

Bidache Pyrénées-Atlantiques Bidache

De 10h à 21h, de nombreux stands proposant divers cadeaux (bijoux bois et en verre soufflé), bracelets brésiliens, petites sculptures, tableaux, sacs, pochettes, créations couture, créations en bois, mosaïques, objets en céramique, miel, plantes aromatiques, porcelaines peintes…). Tout au long de la journée, manèges, animations (photos avec le père noël, boite aux lettres de noël, balades à poney, spectacles acrobatiques et d’arts martiaux, spectacles musicaux, lecture de contes gascons…) et ateliers (décorations de noël, ballons à modeler…)

Buvette avec restauration (vin chaud, marrons, pâtisseries de noël, barbe à papa).

A partir de 12h, repas de noël.

A partir de 19h30, tapas.

Mairie Bidache

Bidache

