Marché de Noël – Béthancourt-en-Valois Béthancourt-en-Valois, 4 décembre 2022, Béthancourt-en-Valois.

2022-12-04 – 2022-12-04

Suite au succès du marché de Noël organisé en 2021, l’équipe municipale et le comité des fêtes ont décidé de renouveler l’expérience le dimanche 4 décembre 2022. Une quinzaine d’exposants installeront leurs stands entre l’église et la mairie de 10h à 18h. Vous aurez un large choix de productions locales et artisanales. Le comité des fêtes aura le plaisir de vous retrouver à son stand, où vous pourrez profiter de pâtisseries maison, crèpes et boissons, dont la « béthancourtoise », bière de Noël brassée à Béthancourt le 6 novembre. Plusieurs animations sont prévues

