Bernolsheim Bernolsheim 67170, Bernolsheim Marché de Noël Bernolsheim Bernolsheim Catégories d’évènement: 67170

Bernolsheim

Marché de Noël Bernolsheim, 20 novembre 2021, Bernolsheim. Marché de Noël Bernolsheim

2021-11-20 – 2021-11-20

Bernolsheim 67170 Bernolsheim Découvrez le Marché de Noël de la commune de Bernolsheim, des artisans exposeront leurs créations ainsi que des particuliers. Animation avec la présence du Père Noël ainsi que de la petite restauration. Découvrez le Marché de Noël de la commune de Bernolsheim, des artisans exposeront leurs créations ainsi que des particuliers. Animation avec la présence du Père Noël ainsi que de la petite restauration. +33 6 42 40 02 82 Découvrez le Marché de Noël de la commune de Bernolsheim, des artisans exposeront leurs créations ainsi que des particuliers. Animation avec la présence du Père Noël ainsi que de la petite restauration. Bernolsheim

dernière mise à jour : 2021-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: 67170, Bernolsheim Autres Lieu Bernolsheim Adresse Ville Bernolsheim lieuville Bernolsheim