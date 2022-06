Marché de Noël Bernardswiller Bernardswiller Catégories d’évènement: 67210

Bernardswiller

Marché de Noël Bernardswiller, 26 novembre 2022, Bernardswiller. Marché de Noël Bernardswiller

2022-11-26 11:00:00 – 2022-11-26 22:00:00

Bernardswiller 67210 Bernardswiller L’association « Les Folies de Batsch » organise son marché de Noël.

Retraite aux flambeaux, lecture de contes, bricolage pour les enfants … présence du père Noël ! Artisans, gourmandises et restauration seront au rendez-vous ! +33 6 29 69 32 64

Bernardswiller

