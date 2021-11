Belleu Belleu Aisne, BELLEU Marché de Noël Belleu Belleu Catégories d’évènement: Aisne

BELLEU

Marché de Noël Belleu, 27 novembre 2021, Belleu. Marché de Noël Belleu

2021-11-27 16:00:00 – 2021-11-28 21:00:00

Belleu Aisne Belleu 0 0 0 Préparez les fêtes de fin d’année et réalisez vos achats gourmands, artisanaux dans une ambiance festive.

Rendez-vous au Gymnase Pierre Richon. Préparez les fêtes de fin d’année et réalisez vos achats gourmands, artisanaux dans une ambiance festive.

Rendez-vous au Gymnase Pierre Richon. Préparez les fêtes de fin d’année et réalisez vos achats gourmands, artisanaux dans une ambiance festive.

Rendez-vous au Gymnase Pierre Richon. ©Mairie de Belleu

Belleu

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, BELLEU Autres Lieu Belleu Adresse Ville Belleu lieuville Belleu