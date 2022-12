Marché de Noël Bellac Bellac BellacBellac OT du Haut Limousin Catégories d’évènement: Bellac Bellac

Haute-Vienne carrefour de l’Europe Bellac Haute-Vienne Bellac De 16h à 22h carrefour de l’Europe. Infos auprès de la Mairie : Film de Noël pour les enfants au cinéma à 15h, ateliers créatifs (boules, cartes et maquillage de Noël), présence du Père Noël (une photo offerte par famille dans la limite des disponibilités), présence de Miss Haute-Vienne et de ses dauphines, balades en calèche, animation par une banda et danses folkloriques par les Sautadours dau Vincou. Restauration sur place et tombola. +33 5 55 68 10 61 http://www.facebook.com/commercantbellac/ carrefour de l’Europe Bellac Bellac

