Marché de Noël » Bélériand » Bellenaves Bellenaves Catégories d’évènement: Allier

Bellenaves

Marché de Noël » Bélériand » Bellenaves, 11 décembre 2022, Bellenaves. Marché de Noël » Bélériand »

Centre bourg et Salle des fêtes. Bellenaves Allier

2022-12-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-11 18:00:00 18:00:00 Bellenaves

Allier Bellenaves Marché artisanal, animations, cadeaux, soupe de Noël, vins, bières, huitres, passage du Père Noël.

Spectacle de rue avec Bélériand ; Déambulations tout au long de l’après-midi. tourisme@bellenaves.fr +33 4 70 58 39 75 http://www.bellenaves.fr/ Bellenaves

dernière mise à jour : 2022-11-17 par Office de tourisme Val de Sioule

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bellenaves Autres Lieu Bellenaves Adresse Centre bourg et Salle des fêtes. Bellenaves Allier Office de tourisme Val de Sioule Ville Bellenaves lieuville Bellenaves Departement Allier

Bellenaves Bellenaves Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellenaves/

Marché de Noël » Bélériand » Bellenaves 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël » Bélériand » Bellenaves Bellenaves 11 décembre 2022 Allier Bellenaves Centre bourg et Salle des fêtes. Bellenaves Allier Office de tourisme Val de Sioule

Bellenaves Allier