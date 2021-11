Beine Beine Beine, Yonne Marché de Noël Beine Beine Catégories d’évènement: Beine

Yonne

Marché de Noël Beine, 11 décembre 2021, Beine. Marché de Noël Rue du ruisseau Place de la mairie Beine

2021-12-11 10:00:00 – 2021-12-11 23:30:00 Rue du ruisseau Place de la mairie

Beine Yonne Beine EUR Artisanat, vente de vins, chocolats, pâte de fruit, miel, objet en bois, bijoux. Animations pour les enfants et feu d’artifice. mairie-beines@wanadoo.fr Artisanat, vente de vins, chocolats, pâte de fruit, miel, objet en bois, bijoux. Animations pour les enfants et feu d’artifice. Rue du ruisseau Place de la mairie Beine

dernière mise à jour : 2021-11-20 par

Détails Catégories d’évènement: Beine, Yonne Autres Lieu Beine Adresse Rue du ruisseau Place de la mairie Ville Beine lieuville Rue du ruisseau Place de la mairie Beine