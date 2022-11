Marché de Noël Beignon Beignon Catégories d’évènement: Beignon

Morbihan Beignon Venez nombreux au marché de Noël de Beignon le dimanche 4 décembre de 10h à 18h.

De nombreux artisans, auxquels se joindra le Père Noël vous accueilleront.

Rendez-vous à la salle multifonctions de Beignon.

Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite. marchedenoelbeignon@gmail.com +33 6 80 82 61 29 Beignon

