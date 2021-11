Bébing Bébing 57830, Bébing MARCHÉ DE NOËL Bébing Bébing Catégories d’évènement: 57830

Bébing

MARCHÉ DE NOËL Bébing, 14 novembre 2021, Bébing. MARCHÉ DE NOËL salle communale 4 rue de la Fontaine Bébing

2021-11-14 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-14 18:00:00 18:00:00 salle communale 4 rue de la Fontaine

Bébing 57830 Bébing Marché de Noël, dimanche 14 novembre 2021, de 10h00 à 18h00, à la salle communale. Manifestation organisée par Bébing Loisirs Culture. Renseignements exposants : 06 29 54 76 82 ou 03 87 25 08 73. +33 6 29 54 76 82 Libre de droits – Mel Poole pour Unsplash

salle communale 4 rue de la Fontaine Bébing

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 57830, Bébing Autres Lieu Bébing Adresse salle communale 4 rue de la Fontaine Ville Bébing lieuville salle communale 4 rue de la Fontaine Bébing